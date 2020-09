Kapitän Marco Reus vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund hat für Geduld mit den vielen jungen Spielern im Team geworben. "Die sind 17, 18, 19 Jahre alt. Dass die nicht jede Woche ihre Leistung bringen können, ist einfach normal. Da muss man Geduld haben, da muss der Trainer die richtige Mischung finden", sagte Reus einen Tag vor dem Supercup bei Bayern München am Mittwoch (20.30 Uhr/ZDF und DAZN).

Reus gibt Jungstars Rückendeckung

Der BVB setzte zuletzt auf viele junge Spieler wie Jude Bellingham und Giovanni Reyna (beide 17), aber auch Jadon Sancho oder Erling Haaland sind erst 20 Jahre alt. "Wir haben vollstes Vertrauen. Wir sind kein Stück böse, wenn sie mal ein schlechtes Spiel machen. Das hat jeder mal gemacht. Sie müssen weiter hart an sich arbeiten, wie jeder andere auch", sagte der mit 31 Jahren deutlich erfahrenere Reus.

Das Duell in München sieht Reus als gute Möglichkeit, um nach der 0:2-Niederlage beim FC Augsburg wieder in die Spur zu finden. "Es ist für uns gut, dass wir direkt drei, vier Tage später die Möglichkeit haben, uns wieder in die richtige Spur zu bringen", sagte Reus. Die Begegnung sei "wichtig für unserer Gefühl für die nächsten Wochen".

Ob Reus in der Startelf stehen wird, ist noch offen. "Ich fühle mich gut. Natürlich brauche ich Einsatzminuten, um meine 100-prozentige Fitness zu bekommen. Aber die wird kommen, da mache ich mir keine Sorgen. Ob das morgen der Fall sein wird oder Samstag, ist für mich nicht so wichtig. Ich bin da relativ entspannt."

SID