Fußball-Bundesligist Werder Bremen wird Davy Klaassen an Ajax Amsterdam verkaufen. "Es wird auf einen Wechsel hinauslaufen", sagte Geschäftsführer Frank Baumann am Sonntag: "Die letzten Details und Formalitäten müssen noch geklärt werden."

Klaassen wird von Bremen zu Ajax Amsterdam wechseln

Klaassen, der 2018 als Rekordtransfer für rund 13,5 Millionen Euro vom FC Everton an die Weser gekommen war, stand am vergangenen Samstag gegen Arminia Bielefeld (1:0) noch in der Startelf und hatte sein Team erneut als Kapitän aufs Feld geführt. Der 27-Jährige möchte gerne zu Ajax zurückkehren, wo er von 2009 bis 2017 spielte und den Sprung zu den Profis schaffte.

Nachdem der geplante Wechsel von Milot Rashica bislang nicht zustande gekommen ist, kann Werder mit einem Verkauf von Klaassen wichtige Einnahmen erzielen. An Rashica sollen neben RB Leipzig weitere Klubs aus der Bundesliga sowie dem Ausland interessiert sein. Die Transferfrist endet am Montag.

SID