Bayern Münchens Torjäger Robert Lewandowski hat zum zehnten Mal in einem Bundesliga-Spiel drei oder mehr Tore erzielt. In der Liga-Historie ist dies nur Legende Gerd Müller (32-mal), Klaus Fischer und Mario Gomez (je zwölfmal) häufiger gelungen. Mit seinen vier Treffern beim 4:3 der Bayern gegen Hertha BSC hat Lewandowski nun in 294 Pflichtspielen für die Bayern bereits 251 Tore erzielt.

Robert Lewandowski erzielte gegen Berlin vier Tore

"Trotz der Müdigkeit kann man seine Leistung bringen. Robert Lewandowski zeigt das, Robert ist ein absoluter Torjäger", sagte Trainer Hansi Flick über Europas Fußballer des Jahres. Der 32-Jährige lege aber auch "Tore auf und arbeitet in der Defensive, deshalb bin ich sehr zufrieden mit ihm. Seine Qualitäten sind einzigartig".

SID