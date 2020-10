Der Pay-TV-Sender Sky hat am vergangenen Bundesliga-Spieltag Rekordzahlen verzeichnet. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, schalteten am Samstag und Sonntag insgesamt 5,67 Millionen Zuschauer auf allen Plattformen ein, es ist der beste Wert einer Bundesliga-Übertragung von Sky im Bezahlfernsehen.

Alleine 2,06 Millionen Fans sahen die Samstags-Konferenz und das Top-Spiel zwischen RB Leipzig und Schalke 04 (4:0) schauten 989.000 Menschen. 1,85 Millionen Zuschauer waren am Sonntag bei Bayern München gegen Hertha BSC (4:3) dabei. Es war das zweitstärkste Sonntagsspiel der Sky-Geschichte.

SID