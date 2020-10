Der Free-TV-Sender Sky Sport News überträgt am Freitag und Samstag Testspiele der Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund live. Die Hessen treffen am Freitag (ab 13.45 Uhr) auf Zweitliga-Aufsteiger Würzburger Kickers, am Samstag (ab 14.45 Uhr) stehen sich der BVB und der belgische Rekordmeister RSC Anderlecht gegenüber.

Sky Sport News überträgt BVB-Testspiel gegen Anderlecht

Neben der linearen Ausstrahlung im Free-TV steht Sky Sport News auch im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App zur Verfügung.

SID