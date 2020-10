Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat den Österreicher Kevin Stöger verpflichtet. Der zuletzt vereinslose Mittelfeldspieler unterschrieb einen Zweijahresvertrag bei den Rheinhessen.

Stöger kommt ablösefrei zu den Mainzern

Stögers Kontrakt bei Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf war nach der vergangenen Saison ausgelaufen. Im Sommer war der 27-Jährige auch mit Schalke 04 in Verbindung gebracht worden. Zuletzt hatten zudem die Düsseldorfer laut Vorstand Klaus Allofs ein weiteres Engagement des Linksfuß geprüft.

"Kevin Stöger hat als Spieler spannende Eigenschaften und ist schon seit längerem ein Thema", sagte der Mainzer Sportvorstand Rouven Schröder: "Er ist im zentralen Mittelfeld zu Hause, er ist ein Verbindungsspieler, der immer aktiv ist, Bälle verteilen und schleppen kann. Mit seinem linken Fuß erweitert er zudem unsere Optionen bei Standardsituationen."

Die Mainzer, die ihre drei bisherigen Bundesliga-Partien alle verloren, haben für Stöger eine "tolle Qualität, und die Fans in Mainz sind mir in guter Erinnerung geblieben", sagte er. "Gemeinsam wollen wir jetzt das Ruder rumreißen und zeigen, dass mit Mainz 05 in der Liga immer gerechnet werden muss."

SID