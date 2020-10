Bundesliga-Spitzenreiter RB Leipzig reist mit Respekt, aber auch großem Selbstvertrauen zum Duell beim Tabellen-Zweiten FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky). "Die Augsburger sind gegenüber der letzten Saison verbessert, sie lassen weniger Konterchancen zu, ihr Spiel ist weniger risikobehaftet, sie haben eine klare Struktur im Aufbau - da müssen wir schon hellwach sein", sagte RB-Trainer Julian Nagelsmann. Er betonte aber auch: "Wir werden am Samstag ein sehr gutes Spiel machen."

Julian Nagelsmann weiß um die Gefahr des FC Augsburg

Sorgen bereiten Nagelsmann aber die gestiegenen Corona-Fallzahlen in Deutschland. "Grundsätzlich sind das keine schönen Nachrichten, mal völlig losgelöst vom Fußball", sagte der 33-Jährige. Auch er habe die Entscheidungen am Mittwoch durch Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten verfolgt, "aktuell entwickelt sich das in die falsche Richtung, und dann gibt es eben Maßnahmen", so Nagelsmann. Er hoffe aber, dass der Profifußball "normal weiterlaufen" werde, weil es "auch für die Gesellschaft eine gute Sache" sei.

SID