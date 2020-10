Milot Rashica steht nach überstandenenKnieproblemenvor seinem Saisondebüt für Fußball-Bundesligist Werder Bremen. Laut Trainer Florian Kohfeldt reiche die Form des Angreifers vor dem Punktspiel am Samstag beim SC Freiburg zwar "noch nicht für 90 Minuten", doch sei der 24-Jährige "fit für den Kader". Auch die zuletzt angeschlagenen Ömer Toprak und Kevin Möhwald dürfen von einer Nominierung für das Werder-Aufgebot im Breisgau ausgehen .

Rashica in Freiburg wieder im Werder-Kader

Rashica hatte in Bremen zuletzt trotz seiner Zwangspause im Fokus gestanden. Kurz vor Ablauf der Transferfrist war ein Wechsel des Kosovaren zum Ligakonkurrenten Bayer Leverkusen nur knapp gescheitert. Angeblich will Rashica nun im Winter an den Rhein wechseln anheuern.

SID