FUSSBALL: In der Champions League warten auf Bayern München und Borussia Mönchengladbach gleich zum Auftakt schwere und geschichtsträchtige Gegner. Titelverteidiger Bayern empfängt ab 21.00 Uhr den alten Rivalen Atletico Madrid, Finalgegner beim ersten Titelgewinn 1974. Gladbach tritt zeitgleich in einer Neuauflage des "Büchsenwurf-Duells" von 1971 bei Inter Mailand an.

Treffen morgen wieder aufeinander : Kimmich und Correa

FUSSBALL: Im Nachholspiel der 2. Bundesliga gegen Erzgebirge Aue kann der Hamburger SV mit einem Sieg an Tabellenführer Holstein Kiel vorbeiziehen. Auch Aue würde ein Dreier zum Sprung an die Tabellenspitze reichen. Anstoß im Volksparkstadion ist um 18.30 Uhr.

SID