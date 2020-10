Mittelfeldspieler Sebastian Rode vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt glaubt fest an eine Sensation gegen seinen Ex-Verein Bayern München. "Gerade wir haben nach der Corona-Pause gezeigt, dass wir auch gegen die Bayern mithalten können", sagte der 30-Jährige dem kicker: "Im Pokal-Halbfinale haben wir knapp 1:2 verloren. Wir brauchen uns nicht zu verstecken, nach dem guten Start haben wir eine breite Brust."

Sebastian Rode spielte von 2014 bis 2016 bei den Bayern

Seit 20 Jahren wartet die Eintracht auf einen Sieg bei den Bayern. Um dies am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zu ändern, müsse "schon vieles passen", so Rode: "Es könnte ein Vorteil sein, dass sie am Mittwoch gegen Atletico gespielt haben. Ich weiß aus eigener Erfahrung: Nach so einem Highlight in der Champions League ist es in der Bundesliga schon mal ein bisschen härter. Daher bin ich guter Dinge."

Nach zwei kräftezehrenden Jahren mit zahlreichen Europapokal-Partien kann sich Frankfurt in dieser Saison auf die Bundesliga konzentrieren. "Es wird sehr spannend sein, wie die international vertretenen Klubs durch die nächsten Wochen kommen. Ich sehe einen Vorteil, dass wir nur ein Spiel in der Woche haben", sagte Rode. Eine erneute Qualifikation für das internationale Geschäft sei deshalb "schon realistisch".

SID