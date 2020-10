Hertha BSC will den Negativtrend in der Fußball-Bundesliga mit "Enthusiasmus" und "Überzeugung" im Gastspiel bei RB Leipzig stoppen und nimmt den guten Auftritt bei Bayern München als Vorbild. "Wir müssen an die Leistung beim FC Bayern anknüpfen", sagte Trainer Bruno Labbadia vor dem Gastspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky): "Wir brauchen ein sehr, sehr gutes Spiel gegen einen Top-Gegner."

Labbadia rechnet mit sehr starken Leipzigern

Die Berliner, die zuletzt drei Niederlagen nacheinander kassierten, hatten am 3. Spieltag in München (3:4) überzeugt. In Leipzig rechnet Labbadia mit einem vergleichbar starken Gegner: "RB macht das noch besser als im Jahr zuvor. Sie sind sehr variabel."

SID