Nach Nationalspieler Serge Gnabry ist beim deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München offenbar auch ein Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das berichtet das Fachmagazin kicker. Gnabry soll aber keinen Kontakt zum Staff-Mitglied gehabt haben.

Nach Ganbry hat nun wohl auch ein Bayern-Mitarbeiter Corona

Der betroffene Mitarbeiter wurde von der Mannschaft isoliert, das Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) dürfte nicht gefährdet sein. Auch die neuesten Tests bei der Mannschaft am Donnerstag fielen laut kicker alle negativ aus.

Gnabry war am Dienstag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Auftaktspiel des Titelverteidigers in der Champions League gegen Atletico Madrid am Mittwoch (4:0) fand wie geplant statt.

SID