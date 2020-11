Fußball-Nationalspieler Emre Can hat bei Borussia Dortmund nach überstandener Corona-Erkrankung vor dem Bundesliga-Gipfel gegen Bayern München am Samstag (18.30 Uhr/Sky) wieder das Training aufgenommen. Der 26-Jährige hatte sich vor zwei Wochen nach einem positiven Test in häusliche Isolation begeben. Er zeigte leichte Symptome.

BVB: Emre Can wieder im Mannschaftstraining

"Vor der Rückkehr in den regulären Trainingsbetrieb wurden abschließende Kontrolluntersuchungen durchgeführt, die unauffällig ausfielen", teilte der BVB am Freitag mit.

SID