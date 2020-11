Fußball-Bundesligist FC Augsburg muss gegen Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf Rechtsverteidiger Raphael Framberger verzichten. "Wir hoffen, dass er uns nach der Länderspielpause wieder zur Verfügung steht", sagte Trainer Heiko Herrlich am Freitag über Framberger, der an einer Oberschenkelverletzung laboriert.

Niederlechner-Rückkehr gegen Berlin wahrscheinlich

In der Offensive könnte Stürmer Florian Niederlechner nach einer Bauchmuskelverletzung schneller als gedacht zurückkehren. Der 30-Jährige sei "Anfang der Woche noch im Reha-Modus" gewesen, sagte Herrlich, am Donnerstag aber wieder ins Training eingestiegen. "Es sah gar nicht so schlecht aus und er steht uns wahrscheinlich zur Verfügung", erklärte der Coach.

SID