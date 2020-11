Der VfL Wolfsburg muss im Bundesliga-Heimspiel am Sonntag gegen die TSG Hoffenheim (15.30 Uhr/Sky) auf Stürmer Daniel Ginczek verzichten. Der Angreifer konnte wegen "Rückenproblemen, die in den Fuß ausstrahlen", in dieser Woche nicht trainieren. "Das ist unglaublich bitter für Daniel. Er fehlt uns mit seiner Torgefahr", sagte VfL-Trainer Oliver Glasner bei einem virtuellen Pressegespräch am Freitag.

Ginczek wird gegen Hoffenheim ausfallen

Hinter den Einsätzen von Jerome Roussillon und Yunus Malli stehen noch "kleine Fragezeichen". Weiterhin nicht dabei sind auf Wolfsburger Seite Kapitän Josuha Guilavogui, Jeffrey Bruma und Paulo Otavio (alle Muskelverletzungen).

"Hoffenheim verfügt über viele gute Akteure, vor allem in der Offensive", warnte Glasner, sagte aber auch: "Sie haben in den letzten Runden in der Bundesliga nach diesem tollen Sieg gegen Bayern München auch Probleme gehabt, deswegen rechnen wir uns schon Chancen aus, hier gegen Hoffenheim am Sonntag zu Hause zu gewinnen."

SID