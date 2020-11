Borussia Dortmund kann im Ligagipfel gegen Bayern München am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) auf Mats Hummels setzen. Der Abwehrchef steht nach seiner Oberschenkelverletzung in der Startelf. Trainer Lucien Favre bietet auch Kapitän Marco Reus von Beginn an auf.

Bei den Gästen steht Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka nach überstandener Wadenverletzung wieder in der Anfangsformation.

SID