Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat am Samstag einen positiven Coronatest bei einem Lizenzspieler vermeldet. Der Name des betroffenen Profis wurde nicht bekannt gegeben. Der Spieler befindet sich nach Angaben des fünfmaligen deutschen Meisters in häuslicher Quarantäne.

Gladbach: Bestätigter Coronafall eines Spielers

Kein weiterer Spieler und kein Mitglied des Trainer- und Betreuerstabs müsse nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt in Quarantäne gehen. Die entsprechenden Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen seien eingehalten worden. Eine am Freitag durchgeführte weitere Testreihe aller Spieler, Trainer und Betreuer ergab keine weiteren positiven Befunde.

SID