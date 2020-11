Nach 22 Pflichtspielniederlagen in Serie mit einem Torverhältnis von 14:75 gegen den deutschen Rekordmeister Bayern München ist Werder Bremen im Gastspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Bundesliga-Tabellenführer auf dem Wettmarkt krasser Außenseiter. Wer beim Anbieter bwin zehn Euro auf den ersten Sieg der Hanseaten seit zwölf Jahren in der Allianz-Arena setzt, erhält 160 Euro zurück.

Bei einem Sieg der Bremer winkt viel Geld

Selbst ein Unentschieden wäre 92,50 Euro wert. Wer hingegen auf einen Favoritensieg setzt, bekommt im Erfolgsfall lediglich 11,10 Euro ausgezahlt. Der FC Bayern und der SV Werder treffen zum 109. Mal aufeinander, kein anderes Bundesliga-Duell wurde so oft ausgetragen.

SID