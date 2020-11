Angreifer Adam Szalai vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 ist erfolgreich am Knie operiert worden. Wie die Rheinhessen mitteilten, habe sich der 32-Jährige dem Eingriff am Donnerstag in Straubing unterzogen. Der Ungar soll "bei gutem Heilungsverlauf" in vier Wochen ins Mannschaftstraining zurückkehren.

Adam Szalai (l.) fehlt Mainz für mindestens vier Wochen

Szalai hatte sich im entscheidenden EM-Qualifikationsspiel mit Ungarn gegen Island (2:1) am Meniskus des linken Kniegelenks verletzt. Ende September war Szalai von den Mainzern zur Vereinssuche freigestellt worden, mittlerweile darf er wieder am Mannschaftstraining teilnehmen.

SID