Das überraschende 1:1 am vergangenen Wochenende beim deutschen Rekordmeister Bayern München bereitet Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt unerwartete Probleme. "Ändere ich etwas an dieser erfolgreichen Mannschaft oder nicht - diese Frage treibt mich schon die ganze Woche um", sagte der Coach vor dem Nordduell der Hanseaten am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) beim VfL Wolfsburg.

Werder-Trainer Kohfeldt beim Spiel gegen den FC Bayern

Letztendlich entschieden hat sich der 38-Jährige noch nicht. Kohfeldt: "Wolfsburg ist als Mannschaft natürlich anders strukturiert. Aktuell sind jedenfalls kaum Schwächen zu erkennen, das Spiel dort ist für uns eine sehr, sehr große Herausforderung."

Ein weiteres 1:1-Unentschieden bei den noch ungeschlagenen Niedersachsen - es wäre das sechste in Serie und damit ein neuer Ligarekord - würde ihn kaum überraschen. "Ein deutliches Ergebnis halte ich auf jeden Fall für weniger wahrscheinlich. Aber grundsätzlich bin ich kein Unentschieden-Fan, ich lasse auch in der 88. Minute auf Sieg spielen", erklärte Kohfeldt.

Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Wolfsburg: Casteels - Baku, Lacroix, Brooks, Roussillon - Schlager, Arnold - Steffen, Mehmedi, Brekalo - Weghorst. - Trainer: Glasner

Bremen: Pavlenka - Groß, Toprak, Friedl - Gebre Selassie, Eggestein, Möhwald, Augustinsson - Bittencourt, Rashica - Sargent. - Trainer: Kohfeldt

