Florian Niederlechner vom Fußball-Bundesligisten FC Augsburg warnt vor dem Wiedersehen mit dem SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) vor seinem Ex-Klub. "Wir müssen höllisch aufpassen und dürfen sie nicht auf die leichte Schulter nehmen", sagte der Stürmer am Freitag.

Niederlechner warnt vor Duell mit Ex-Klub Freiburg

Freiburg wartet seit sieben Spielen auf einen Erfolg und verlor zuletzt auch gegen den bis dahin sieglosen FSV Mainz 05 (1:3). Der SC stehe "tabellarisch schlechter da, als es sein Kader und Leistungsvermögen her gibt", meinte FCA-Coach Heiko Herrlich und prophezeite: "Die werden mit einer Menge Wut kommen."

Seine Elf müsse wie zuletzt bei Borussia Mönchengladbach (1:1) über den Willen kommen, forderte der Trainer, der wieder auf Carlos Gruezo zurückgreifen kann. Der Mittelfeldspieler hatte in Gladbach krankheitsbedingt gefehlt.

Den in der Liga bislang torlosen Niederlechner unterstützte Herrlich: "Von mir hat er das Vertrauen." Der Angreifer selbst meinte, ihn "wurmt" seine Negativserie, aber: "Ich hoffe, dass der Knoten platzt. Dann glaube ich auch an die berühmte Ketchup-Flasche: Wenn dann mal was rauskommt, dass es dann richtig rauskommt."

SID