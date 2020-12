Offensivallrounder Admir Mehmedi (29) wird dem Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg in diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen. Der Schweizer klagt seit dem 5:3 in der Vorwoche gegen Werder Bremen über "starke Schmerzen an der Achillessehne", wie Trainer Oliver Glasner (46) vor der Partie beim 1. FC Köln (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) sagte: "Das ist sehr schade und bitter."

Wolfsburgs Admir Mehmedi fällt verletzt aus

Auch Kapitän Joshua Guilavogui (30) fehlt dem Tabellenfünften weiterhin. Der Franzose konnte nach seiner Muskelverletzung diese Woche nur individuell trainieren konnte.

SID