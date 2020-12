Aufsteiger VfB Stuttgart kann im Bundesliga-Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wohl wieder auf Angreifer Nicolas Gonzalez und Spielmacher Daniel Didavi zurückgreifen. "Beide haben Teile des Mannschaftstrainings absolviert, wenn sie in den nächsten Tagen komplett mitmachen, sind sie gegen Dortmund eine Option", sagte Trainer Pellegrino Matarazzo am Donnerstag.

Gonzalez (Foto) und Didavi in Dortmund wohl eine Option

Er hoffe "auf ein Offensivfeuerwerk", meinte Matarazzo. Mit VfB-Toptorjäger Silas Wamangituka habe er nach dessen viel diskutiertem Tor bei Werder Bremen (2:1) noch einmal gesprochen. "Es hat mich überrascht, wie weitreichend das Thema war", sagte der Coach: "Ich habe es auch noch einmal mit der Mannschaft besprochen, dass alle wissen, dass bei einem unsportlichen Tor der Treffer auch zurückgepfiffen werden kann, um das Bewusstsein zu schärfen."

SID