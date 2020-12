Trainer Christian Streich vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg erwartet gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld ein Duell auf Augenhöhe. "Wir wollen gegen Bielefeld gewinnen", sagte der 55-Jährige auf der virtuellen Pressekonferenz am Donnerstag: "Aber das wird ein total enges Spiel: 50:50." Mit einer Niederlage am Samstag (15.30 Uhr/Sky) könnten die Breisgauer seit langer Zeit mal wieder auf den Relegationsrang abrutschen.

Streich rechnet mit engem Spiel gegen Bielefeld

"Von zehn Spielen haben wir nur eins gewonnen. Vom Gefühl her hätten wir aber zwei oder drei gewinnen müssen", haderte Streich mit der Ausbeute. Seit dem Sieg am ersten Spieltag beim VfB Stuttgart schaffte der SC nur noch fünf Remis, zuletzt gegen Borussia Mönchengladbach (2:2). "Wenn wir so gut spielen wie gegen Gladbach, wird es auch für andere Gegner schwer gegen uns - nicht nur für Bielefeld", sagte Streich optimistisch.

SID