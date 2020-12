Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim geht das Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen mit großem Respekt an. Die Werkself sei "die Mannschaft der Stunde", sagte TSG-Trainer Sebastian Hoeneß vor der Partie am Sonntag (18.00 Uhr/Sky): "Sie haben eine gute Form, sind erster Bayern-Jäger, das sind alles Dinge, die für Leverkusen sprechen. Wir haben eine riesige Aufgabe."

Leverkusen für Hoeneß die Mannschaft der Stunde

Nach dem Ende der Negativserie in der Liga gegen den FC Augsburg (3:1) am vergangenen Montag fordert der 38-Jährige dennoch weitere Erfolgserlebnisse. Die Kraichgauer wollen den "Lauf, den wir gerade begonnen haben, stärken. Wir fahren dort ambitioniert und ehrgeizig hin", sagte Hoeneß. Personell schöpfen die Hoffenheimer nach der Rotation beim 4:1 (2:0) gegen KAA Gent in der Europa League bis auf die Langzeitverletzten aus dem Vollen.

SID