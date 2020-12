Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich kommt in diesem Jahr möglicherweise doch noch einmal zum Einsatz. Bayern Münchens Trainer Hansi Flick hat angedeutet, dass der 25-Jährige bereits am Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Spitzenspiel bei Bayer Leverkusen wieder spielen könnte. Am Mittwoch (20.30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg sei Kimmich nach seiner Knie-OP aber "kein Thema".

Joshua Kimmich könnte in Leverkusen sein Comeback geben

"Wir müssen sehen, wie er in den kommenden Tagen das Training verkraftet. Er muss in sich reinhören und abwägen. Und dann werden wir gemeinsam entscheiden, ob er am Wochenende dabei ist", sagte Flick am Dienstag. Kimmich sehe das "alles sehr sachlich. Emotionen sind in dieser Sache kein guter Ratgeber".

Kimmich, der sich am 7. November im Spiel bei Borussia Dortmund (3:2) eine Verletzung am Außenmeniskus des rechten Knies zugezogen hatte, war am Montag ins Mannschaftstraining eingestiegen. Bisher waren die Bayern von einer Rückkehr des Mittelfeldspielers im Januar ausgegangen.

Verzichten muss Flick gegen Wolfsburg auf Leon Goretzka, der seit dem 1:1 bei Union Berlin über muskuläre Probleme klagt. "Wir hoffen, dass er gegen Leverkusen wieder dabei ist", sagte Flick. Zudem fehlen Javi Martinez und Tanguy Nianzou. Immerhin kehrt Niklas Süle (Oberschenkelprellung) zurück.

SID