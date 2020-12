Borussia Dortmunds neuer Trainer Edin Terzic ruft vor dem letzten Bundesliga-Spiel des Jahres zu Geduld auf. "Die Jungs sind so schlau zu wissen, dass es nicht optimal läuft", sagte der Nachfolger von Lucien Favre vor dem Auswärtsspiel des Tabellenvierten beim Sechsten Union Berlin am Freitag (20.30 Uhr/ZDF und DAZN): "Wir haben gemeinsam Potenzial erkannt, wo wir uns spielerisch verbessern können."

Terzic sieht Verbesserungspotenzial

Der BVB hatte im ersten Spiel unter der Verantwortung des 38-Jährigen bei Werder Bremen (2:1) in erster Linie kämpferisch überzeugt. Dies ist für Terzic die Basis für spielerische Top-Leistungen: "Was wir gezeigt haben, ist der Maßstab an Wille, den wir immer zeigen müssen."

In Abwesenheit von Torjäger Erling Haaland, der seine Reha in Katar beendet hat und im neuen Jahr wieder zur Verfügung stehen soll, baut Terzic darauf, dass Kapitän Marco Reus und Jadon Sancho bald wieder zu ihrer Bestform finden. "Wir müssen in Erinnerung rufen, auf welche Weise sie schon mal den Unterschied gemacht haben. Die Jungs sind gut, das wissen sie. Zu dieser Stärke werden wir sie peu a peu wieder bringen", erklärte der Coach.

