FUSSBALL: Fünf Teams aus der Bundesliga, fünf aus dem Unterhaus, sowie ein Dritt- und ein Viertligist spielen um einen erfolgreichen Jahresabschluss und den Einzug in die 3. Runde des DFB-Pokals. Den Anfang machen Außenseiter Rot-Weiss Essen gegen Fortuna Düsseldorf und der VfL Wolfsburg gegen den SV Sandhausen um 18.30 Uhr. Um 20.45 Uhr steht unter anderem das Bundesligaduell zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg an.

Stuttgart gegen Freiburg in der zweiten Runde

HANDBALL: Am Vorabend des Weihnachtstages wartet ein Bundesliga-Topspiel auf alle Handballfans. Meister THW Kiel empfängt um 18.00 Uhr die Rhein-Neckar Löwen. Der größere Druck lastet auf den Gästen: Schon jetzt haben sie drei Minuspunkte mehr als Kiel. Für den THW ist es auch die Generalprobe für das Finalturnier der Champions League in Köln am 28. und 29. Dezember.

SID