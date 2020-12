Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund muss erneut mehrere Wochen ohne Thorgan Hazard auskommen. Wie der BVB einen Tag nach dem 2:0 im Zweitrundenspiel des DFB-Pokals bei Eintracht Braunschweig mitteilte, hat der belgische Offensivspieler eine Muskelverletzung erlitten.

Thorgan Hazard ist erneut verletzt

Laut Klub war Hazard erst am Montag wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. In Braunschweig war der 27-Jährige in der 83. Spielminute eingewechselt worden.

SID