Nachwuchshoffnung Joscha Wosz bleibt RB Leipzig langfristig erhalten. Der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschreibt beim aktuellen Tabellendritten der Fußball-Bundesliga einen Profivertrag bis 2024. Das teilten die Bullen an Silvester mit.

Leipzig bindet Joscha Wosz bis 2024

Wosz, Neffe des früheren Bundesliga-Profis Dariusz Wosz (VfL Bochum, Hertha BSC), gehört seit Sommer 2015 zu RB Leipzig und schaffte zum Champions-League-Turnier in Lissabon im Sommer den Sprung in den Profi-Kader. Beim 4:0-Sieg am 3. Spieltag der laufenden Saison gegen Schalke 04 feierte Wosz sein Debüt bei den Profis.

SID