Der ehemalige Fußball-Nationaltorhüter Oliver Kahn hält eine Rückkehr von Thomas Müller in die deutsche Nationalmannschaft nicht für ausgeschlossen. "Von seiner Qualität her könnte Thomas jederzeit in der Nationalmannschaft spielen. Jogi Löw will das im Frühjahr neu bewerten", sagte das Vorstandsmitglied von Bayern München in Bild und behauptete: "Die Tür für eine Rückkehr ist nicht ganz zugeschlagen."

DFB-Elf: Kahn hält Müller-Rückkehr für möglich

Bundestrainer Joachim Löw habe Entscheidungen getroffen, "die für Spieler des FC Bayern schmerzhaft waren", räumte Kahn ein, es sei auch nachvollziehbar, dass er den Umbruch schaffen und jungen Spielern Vertrauen schenken müsse. Müller aber sieht Kahn als Gewinn für jede Mannschaft: "Thomas ist ein Phänomen. Er wird nicht müde, und man kann seine Führungsrolle mehr denn je sehen, vor allem kann man sie bei diesen Corona-Spielen ohne Zuschauer hören."

SID