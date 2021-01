Eine ordentliche Leistung, das wichtige Tor zum zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich - ein Anfang ist für Leroy Sane gemacht. Doch Trainer Hansi Flick betonte nach dem 5:2 (0:2) zum Jahresauftakt gegen den überraschend frechen FSV Mainz 05, dass er mehr vom Sorgenkind des FC Bayern erwarte.

Hansi Flick erwartet mehr von Leroy Sane

"Wir hoffen das alle", sagte Flick auf die Frage, ob Sane 2021 richtig durchstarten werde, "aber er weiß auch, dass er in jedem Spiel gefordert ist." Sane selbst war "zufrieden mit meinem Spiel", räumte aber ein: "Klar geht da noch mehr."

Nach Flicks "Höchststrafe" zum Jahresabschluss in Leverkusen (2:1), als der Coach Sane nach seiner Einwechslung wieder rausnahm, stand der Nationalspieler beim Neustart besonders im Fokus. Der Vertreter von Kingsley Coman (Zerrung) erspielte sich einige gute Gelegenheiten, nutzte aber nur eine: Seinen vierten Saisontreffer im zwölften Bundesliga-Spiel für die Bayern, dem erst zweiten über die volle Distanz, erzielte er im Stile von Bayern-Legende Arjen Robben (56.).

"Ich habe viele Spiele von ihm gesehen", sagte Sane mit einem Lächeln bei Sky, "das war immer sein Spiel: Nach innen ziehen und in die lange Ecke schießen. Ich bin auch Linksfuß, das macht jeder Linksfuß gerne so."

Nach dem durchwachsenen ersten Halbjahr in München arbeite er weiter hart an sich und "versuche, mich zu verbessern", ergänzte Sane, dabei nehme er sich aber die Zeit, die er brauche "und mache mir keinen Druck". Mit Flick habe er über Leverkusen geredet: "Er hat gesagt: Alles in Ordnung, das war rein taktisch. Ich habe mir keinen Kopf gemacht."

Überhaupt denke er nicht viel darüber nach, was über ihn berichtet werde, betonte der 24-Jährige: "Ich konzentriere mich auf mich und versuche, in den Rhythmus zu kommen, wieder Topleistungen zu bringen und der Mannschaft zu helfen."

SID