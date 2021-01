Fußball-Nationalspieler Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach geht optimistisch ins Topspiel gegen den deutschen Rekordmeister Bayern München am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN). "Die Bayern sind momentan eine Macht und rufen das immer wieder ab. Aber wir haben in der Vergangenheit oft gezeigt, dass wir ihnen Paroli bieten können. Ein Flutlichtspiel am Freitagabend – wenn auch ohne Zuschauer – sollte uns einen Push geben, um sie wieder zu ärgern", sagte Hofmann im Interview mit der Rheinischen Post.

Jonas Hofmann geht mit Zuversicht ins Spiel gegen Bayern

In der vergangenen Saison gewannen die Gladbacher im Borussia-Park mit 2:1. "Wir brauchen einen Tag, an dem alles ineinandergreift, defensiv wie offensiv, die Einstellung muss von Beginn an passen", sagte der Mittelfeldspieler und warnte: "Dass Bayern immer vier, fünf, vielleicht sogar sechs Tore schießen kann, ist bekannt."

SID