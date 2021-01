Niclas Füllkrug (27) sieht in Florian Kohfeldt derzeit die Idealbesetzung für den Trainerposten bei Werder Bremen. Nach dem Fast-Abstieg in der vergangenen Saison sei es "wichtig und der Wunsch von uns allen" gewesen, an Kohfeldt festzuhalten, sagte Füllkrug im Interview mit dem Portal Sportbuzzer.

Niclas Füllkrug ist überzeugt von Trainer Kohfeldt

"Ich glaube, dass niemand da gewesen wäre, der es besser gemacht hätte, weil er hundertprozentig an diesen Verein glaubt und immer alles für den Klub gibt", führte Füllkrug weiter aus: "Ich sage ganz ehrlich, er wäre auch der Richtige gewesen, wenn wir runtergegangen wären."

Aktuell steht Werder nach 14 absolvierten Spielen mit 14 Punkten auf Rang 14. Am Samstag im Duell bei Bayer Leverkusen (15.30 Uhr/Sky) wollen Füllkrug und Co. es besser machen als zuletzt beim schwer enttäuschenden Auftritt gegen Union Berlin (0:2).

SID