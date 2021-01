Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat Torjäger Erling Haaland von Vizemeister Borussia Dortmund in höchsten Tönen gelobt. "Was er mit seiner Größe, Dynamik, Kraft und Leidenschaft auf dem Platz umsetzt, ist Wahnsinn", schrieb der Sky-Experte in seiner Kolumne "So sehe ich das" und kam zu dem Schluss: "Er ist eine Maschine."

Matthäus ist Fan von Erling Haaland

Das norwegische Sturmjuwel hat in seinen ersten 25 Ligaspielen 25 Treffer erzielt. Matthäus ist aber davon überzeugt, dass Haaland "noch nicht am Limit ist, sondern dazulernen wird". Der 20-Jährige habe "einen Lebensplan, der voll auf den Fußball ausgerichtet ist". Er sei "ein Orkan, der dich umbläst".

SID