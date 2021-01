Neuzugang Dominik Szoboszlai vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig ist in Ungarn zum Sportler des Jahres gewählt worden. Der 20-Jährige räumte bei der Preisvergabe sogar doppelt ab: In der Kategorie Sportmoment des Jahres gewann sein Tor für Ungarn in der Nachspielzeit der EM-Qualifikation gegen Island.

Schoss Ungarn zur EM-Endrunde: Dominik Szoboszlai

Auf sein Debüt in Leipzig muss Szoboszlai derweil noch warten. Der Offensivspieler laboriert an Adduktorenproblemen und kann erst im Februar ins Mannschaftstraining einsteigen.

SID