Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat U21-Nationalspieler David Raum für die kommende Saison verpflichtet. Wie die Kraichgauer am Mittwoch mitteilten, kommt der Linksverteidiger im Sommer ablösefrei vom Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth und erhält einen Vertrag bis 2025.

David Raum spielt ab Sommer für die TSG Hoffenheim

Der 22-Jährige, der in der Jugend der Fürther ausgebildet wurde, sei "ein hochveranlagter und extrem schneller Spieler mit einem starken linken Fuß", sagte TSG-Sportchef Alexander Rosen. Durch "seine hervorragenden Leistungen in dieser Saison" habe er sich "zu einem der begehrtesten Außenverteidiger in Deutschland entwickelt".

Raum bestritt für Fürth bislang 79 Pflichtspiele in der 2. Liga und im DFB-Pokal. Dabei erzielte er fünf Treffer und gab 14 Torvorlagen. Im November 2020 feierte er sein Debüt im Trikot der U21-Nationalmannschaft.

SID