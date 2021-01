Das Gastspiel des brasilianischen Offensivtalents Reinier bei Vizemeister Borussia Dortmund könnte früher enden als gedacht. Laut einem Bericht der spanischen Sportzeitung Marca ist der 18-Jährige mit seiner Situation beim Fußball-Bundesligisten unzufrieden. Daher soll es in Kürze zu einem Gespräch zwischen dem spanischen Rekordmeister Real Madrid und dem BVB kommen.

Hat viel Konkurrenz in der Offensive: Reinier

Reinier ist von den Königlichen bis Juni 2022 an die Dortmunder ausgeliehen. In der Bundesliga kam er allerdings bisher nur 70 Minuten zum Einsatz, insgesamt stand er erst 136 Minuten für den BVB in Pflichtspielen auf den Platz. Real sieht laut Marca dadurch die erhoffte Weiterentwicklung gefährdet.

Reinier hat in der Dortmunder Offensive mit Erling Haaland, Marco Reus, Jadon Sancho, Giovanni Reyna, Julian Brandt, Thorgan Hazard und Youssoufa Moukoko viel Konkurrenz.

SID