Trainer Julian Nagelsmann vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig hat die Entwicklung von Union Berlin gelobt und traut dem Überraschungsteam im weiteren Saisonverlauf viel zu. "Sie sind verdient in der Position, in der sie sind. Wenn sie stabil bleiben, sind sie ein Konkurrenz um die internationalen Plätze", sagte Nagelsmann vor dem Heimspiel gegen die Köpenicker am Mittwochabend (20.30 Uhr/Sky).

Julian Nagelsmann hält große Stücke auf Union Berlin

Die Berliner spielten eine "außergewöhnlich gute" Saison, Trainer Urs Fischer mache offensichtlich einen "herausragenden Job", so Nagelsmann. Union sei eine sehr disziplinierte Mannschaft, die unglaublich kompakt in der Defensive agiere.

Union Berlin hat nach 16 Spieltagen als Tabellenfünfter nur vier Punkte Rückstand auf den Zweiten RB Leipzig. Er könne verstehen, dass ein Klub wie Union das internationale Geschäft nicht als Ziel verkünde. "Wenn sie weiter so gut spielen und erfolgreich sind, wird sich das nicht vermeiden lassen", sagte Nagelsmann.

SID