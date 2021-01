Fußball-Bundesligist SC Freiburg muss am Samstag im baden-württembergischen Duell gegen den VfB Stuttgart wohl auf Offensivspieler Roland Sallai verzichten. Der Ungar, der am Mittwoch beim 2:2 gegen Eintracht Frankfurt noch getroffen hatte, laboriert nach Aussage von SC-Trainer Christian Streich an einer Bänderverletzung im Sprunggelenk und werde "wahrscheinlich" ausfallen.

Roland Sallai fehlt gegen Stuttgart

Hingegen hofft Streich auf eine Rückkehr von Baptiste Santamaria und Jonathan Schmid. Während Santamaria (Kapselverletzung im Knie) schon gegen Frankfurt fehlte, verpasste Schmid (Oberschenkelprobleme) sogar die vergangenen drei Spiele.

Vor dem Heimspiel der Badener am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den schwäbischen Rivalen warnte Streich vor allem vor den beiden zuletzt gesperrten Offensivspielern Nicolas Gonzalez und Silas Wamangituka. "Sie sind außergewöhnliche Spieler", lobte Streich: "Durch Schnelligkeit und Torgefahr verändern sie das Stuttgarter Spiel total. Ich hoffe, dass sie das gegen uns nicht tun."

SID