Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat den Vertrag mit Talent Marco John vorzeitig verlängert. Wie die Kraichgauer am Freitag mitteilten, unterschrieb der 18-Jährige einen neuen Kontrakt bis 2024. "Das ist eine super Nachricht, da sind wir stolz drauf. Das zeigt wieder, für was die TSG steht", sagte Trainer Sebastian Hoeneß.

Hoffenheim bindet Marco John bis 2024 an den Verein

John, dessen bisheriger Vertrag im Sommer 2022 ausgelaufen wäre, wurde in der Jugend der Hoffenheimer ausgebildet. Im Januar hatte der U19-Nationalspieler sein Debüt in der Bundesliga gefeiert und kam seitdem fünfmal über die volle Spielzeit zum Einsatz. Zudem hatte er bereits zuvor in der Europa League zweimal in der Startelf gestanden.

SID