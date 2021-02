Max Kruse könnte nach längerer Verletzung am Wochenende sein Comeback für den Fußball-Bundesligisten Union Berlin geben. Trainer Urs Fischer teilte am Donnerstag mit, dass der Offensivmann für das Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei dessen Ex-Klub SC Freiburg zur Verfügung stehe. "Es wäre möglich", sagte der Schweizer bezüglich eines Kaderplatzes für Kruse.

Kruse steht vor einer möglichen Rückkehr gegen Freiburg

Der ehemalige Nationalspieler hatte sich Anfang Dezember im Derby bei Hertha BSC (1:3) einen Muskelbündelriss zugezogen und war seitdem ausgefallen. Nach seinem Wechsel im vergangenen Sommer von Fenerbahce Istanbul zu Union hatte der 32-Jährige einen starken Saisonstart hingelegt. In zehn Saisonspielen erzielte er bis zu seiner Verletzung sechs Tore und legte fünf Treffer auf.

SID