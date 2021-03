Der erfolgreiche Sportvorstand Fredi Bobic (49) will den Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt am Saisonende angeblich verlassen. Das berichtete der Pay-TV-Sender Sky am Montag. Bobic, der einen Vertrag mit Gültigkeit bis 2023 besitzt, habe seinen Wechselwunsch intern bereits kommuniziert.

Zuletzt war berichtet worden, Bobic sei beim Ligarivalen Hertha BSC der Wunschkandidat für die Nachfolge des entlassenen Sport-Geschäftsführers Michael Preetz. Bei Radio FFH sagte der Frankfurter Aufsichtsratsvorsitzende Philip Holzer: "Wir befinden uns mit Fredi in Gesprächen über die zukünftige Ausrichtung der bislang sehr erfolgreichen Zusammenarbeit. Er hat bei uns noch zwei Jahre Vertrag."

Im Falle eines Abschieds stünde den Frankfurtern im Sommer ein Umbruch in der Führungsetage bevor. Der zum Saisonende auslaufende Vertrag mit Sportdirektor Bruno Hübner (60) wird nach zehn Jahren nicht mehr verlängert. Die Nachfolge ist offen.

