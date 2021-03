Jungstar Florian Wirtz vom Fußball-Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Infektion des 17-Jährigen wurde beim obligatorischen Corona-Test festgestellt. Das teilte der Klub am Mittwoch mit. Alle anderen Testergebnisse seien negativ ausgefallen.

Positiver Coronatest bei Florian Wirtz

Wirtz hat sich umgehend in häusliche Quarantäne begeben und fehlt damit im Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Borussia Mönchengladbach. "Alle weiteren Maßnahmen werden nun mit dem in diesem Fall zuständigen Gesundheitsamt abgestimmt", hieß es in der Mitteilung des Vereins.

SID