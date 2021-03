Mit dem neuen Trainer Dimitrios Grammozis hofft das abstiegsbedrohte Tabellenschlusslicht Schalke 04 auf eine positive Entwicklung. Die Königsblauen empfangen um 20.30 Uhr den FSV Mainz 05 im Kellerduell. Die Mannschaft von Trainer Bo Svensson hat vor der Partie auf Rang 17 acht Zähler Vorsprung auf Schalke.

Grammozis steht vor seinem Debüt als Schalke-Trainer

Nach der enttäuschenden WM in Slowenien wollen die deutschen Biathleten wieder angreifen. Beim Weltcup im tschechischen Nove Mesto geht es für die DSV-Männer in der Staffel über 4x7,5 km ab 15.20 Uhr um Wiedergutmachung.

Die deutschen Athletinnen und Athleten kämpfen am zweiten Tag der Hallen-EM im polnischen Torun um Medaillen. Viermal konnte Christina Schwanitz bereits Edelmetall unter dem Hallendach gewinnen, ab 19.05 Uhr will sie im Kugelstoßen erneut den Sprung aufs Podium schaffen. Außerdem steht unter anderem der Weitsprung der Männer ab 20.20 Uhr an.

SID