Fußballfans, die ihren Blick nach Deutschland werfen, werden nicht überrascht sein, dass der FC Bayern München auch in der aktuellen Saison an der Tabellenspitze steht. Die Mannschaft um den legendären Trainer Hansi Flick weist die eindrucksvollste Bilanz in der ganzen Bundesliga auf. Auch wenn die Münchner in den vergangenen Monaten hin und wieder stolperten, blieben sie doch an der Tabellenspitze. Hierzu eine kurze Beobachtung.

International erfolgreich

Der FC Bayern München ist der bekannteste Fußballverein aus dem deutschsprachigen Raum. In Europa und der Welt zählt der zu den Topadressen für solide Leistungen und Fußballstars. Seine Position konnte der Verein auch vor allem durch seine internationalen Titelgewinne in jüngster Vergangenheit festigen. Vor allem der Gewinn des Triples in der Saison 2019/2020 sorgte international für viel Anerkennung. Was europäischen Fußball angeht, ist der Verein aus München das Maß aller Dinge. Auch in der laufenden Saison 2020/2021 steht der FB Bayern international sehr gut da. Einen weiteren Sieg in der Club-WM, die von der FIFA zwischen internationalen Topclubs ausgetragen wird, konnten die Münchner in diesem Jahr auch bereits feiern. Zudem stehen sie in der aktuell laufenden Champions League Saison auch sehr gut im Rennen um eine hohe Platzierung.

Legenden stolpern auch

Auch wenn es international so aussieht als seien die Münchner unschlagbar, so zeigt sich in deutschen Wettbewerben hin und wieder eine kleine Schwäche. So haben die Bayern in der Saison 2020/2021 gegen Mönchengladbach, Frankfurt und Hoffenheim Niederlagen kassiert. Besonders ärgerlich aus Münchner Sicht war auch das Aus im DFB Pokal gegen den Zweitligisten Holstein-Kiel, der sich letztendlich den Sieg im Elfmeterschießen holte. Auch wenn neben den Niederlagen auch das eine oder andere ärgerliche Unentschieden in der Liga zustande kam, stehen die Bayern nach wie vor an der Tabellenspitze. Das große Glück der Münchner war bisher, dass die Topverfolger RB Leipzig, Eintracht Frankfurt, der VfL Wolfsburg oder auch der traditionelle Rivale Borussia Dortmund die Schwächephasen der Münchner nicht ausnutzen konnten. Die Verfolger haben hier auch immer wieder Unentschieden oder ärgerliche Niederlagen einfahren müssen, die dem FC Bayern in die Karten spielte.

Top-Transfers

Einige Vereine und Fußballexperten unterstellen dem FC Bayern, dass der Club die Ligakonkurrenten schwächen würde, indem er durch Transfers den anderen Vereinen die Talente aus dem Kader kauft. Das darf der Rekordmeister vor allem häufig von Fans des BVB entgegennehmen. Zugegebener Weise haben viele Dortmunder Stammspieler im Laufe ihrer Karriere den Weg zu den Bayern gefunden. Unter anderem zählt hier der polnische Topstürmer Robert Lewandowski dazu. Tatsächlich kann man auch anderen Vereinen dieses Verhalten zur Last legen. Letztendlich sollte man daher die Spielertransfers eher als ein Dailybusiness abhaken. Als Hobbyermittler oder auch als Detektiv Wien stellt man schnell fest, dass auch und vor allem der BVB in seinem eigenen Anklagepunkt vermehrt schuldig ist.

Fazit

Die deutsche Meisterschaft ist vor allem dann spannend, wenn die Bayern eine eher schwierige Zeit haben. Vor allem die Leipziger sind ihnen seit ihrem Aufstieg in die erste Bundesliga dicht auf den Versen. Aber auch der BVB oder der VfL Wolfsburg sind Konkurrenten, die man bei der Meisterschaft nicht aus den Augen verlieren darf.