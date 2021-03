Trainer Urs Fischer vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin stellt sich nach dem Trainerwechsel beim kommenden Gegner Arminia Bielefeld auf eine schwierige Aufgabe ein. "Wir wissen nicht genau, was uns erwartet", sagte Fischer vor dem Gastspiel in Ostwestfalen am Sonntag (18.00 Uhr/Sky).

Fischer freut auf ein Kennelernen mit Arminias Kramer

Bielefeld hatte sich zu Wochenbeginn von Aufstiegstrainer Uwe Neuhaus getrennt und den früheren DFB-Juniorencoach Frank Kramer als Nachfolger installiert. "Ich freue mich, meinen neuen Kollegen kennenzulernen", sagte Fischer, der bei Bielefeld eine veränderte Spielweise erwartet: "Vorher haben sie sich schon über Ballbesitz definiert. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das ein bisschen ändert und sie eventuell ein bisschen tiefer stehen."

SID