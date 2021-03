Weltfußballer Robert Lewandowski von Bayern München erzielte im Spiel bei Werder Bremen sein 268. Tor in der Fußball-Bundesliga. Damit zog der Pole in Diensten des deutschen Rekordmeisters mit Klaus Fischer gleich und belegt in der "ewigen" Torschützenliste den geteilten zweiten Rang. Rekordhalter ist die Münchner Sturm-Ikone Gerd Müller mit 365 Treffern.

Robert Lewandowski (M.) erzielte seinen 268. Treffer

194 Treffer erzielte Lewandowski für seinen aktuellen Arbeitgeber, 74 im Dress von Borussia Dortmund - 33 Tore davon waren Elfmeter.

1. Gerd Müller ......................... 365 Tore

2. Klaus Fischer ....................... 268

2. Robert Lewandowski .................. 268 *

4. Jupp Heynckes ....................... 220

5. Manfred Burgsmüller ................. 213

6. Claudio Pizarro ..................... 197

7. Ulf Kirsten ......................... 182

8. Stefan Kuntz ........................ 179

9. Dieter Müller ....................... 177

9. Klaus Allofs ........................ 177

* Spieler noch aktiv

SID