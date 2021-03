Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat rassistische Beleidigungen gegen sein englisches Top-Talent Jude Bellingham verurteilt. Bellingham war nach dem 2:2 beim 1. FC Köln am Samstag in den sozialen Netzwerken beschimpft worden. Er hatte dies bei Instagram öffentlich gemacht und die Beleidigungen mit dem Hinweis "Nur ein weiterer Tag in sozialen Medien..." versehen.

Dortmunds Jude Bellingham

Der BVB twitterte: "Rassismus ist keine Meinung! Wir verurteilen die rassistischen Kommentare gegen @BellinghamJude."

SID