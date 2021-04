In der Bundesliga ist die Qualifikation für die Champions League in weite Ferne gerückt, in der Königsklasse wartet die denkbar höchste Hürde: Im Viertelfinal-Hinspiel trifft Borussia Dortmund auswärts auf Manchester City mit Teammanager Pep Guardiola. Anstoß der Partie ist um 21.00 Uhr.

Champions League: Der BVB reist zu Manchester City

Die Talsohle scheint durchschritten, Jürgen Klopp ist mit dem FC Liverpool wieder bereit zum Angriff. Nach dem 3:0 beim FC Arsenal am Samstag in der Premier League geht der englische Meister mit Selbstvertrauen ins Viertelfinal-Hinspiel der Champions League. Gegner im Estadio Bernabeu ist ab 21.00 Uhr Real Madrid.

